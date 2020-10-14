'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı' iddiası gündeme oturdu
ERMENİSTAN ordusunun, Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığı iddiası gündemin üst sıralarına yerleşti.
Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, "Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
"Misket bombası ve fosfor gazı" iddiası
Yarbay Aliyev, açıklamasında şunları kaydetti: Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu.
Etkisiz hale getirildi
Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Ağır bilanço
Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Terter kentinde sivilleri hedef alan saldırısının ardından, iki devlet arasındaki çatışmalar 18’inci gününde de devam ediyor. Ateşkese rağmen Ermenistan tarafından açılan ateşle ülkenin en büyük ikinci kenti olan Gence’de 10 sivil hayatını kaybetti.