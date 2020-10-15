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İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yürüttüğü aşı çalışmalarının başındaki Profesör Andrew Pollard, hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini söyledi.

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Prof. Andrew Pollard, normalleşmenin zaman alacağını belirterek, "Yüz maskelerine ve sosyal mesafeye temmuz ayına kadar ihtiyaç duyulacak" dedi.

Andrew Pollard, aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.

Aşının en zor kısmı lojistik 

Prof Pollard, "En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak" dedi. Aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade eden Profesör, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti.

Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.

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