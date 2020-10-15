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Ankara'da yüz yüze eğitim! Mansur Yavaş’tan tüm okullara destek

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ateş ölçer ve dezenfektan ihtiyacı olan tüm özel ve devlet okullarına destek olacaklarını belirti.

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Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim döneminde ihtiyacı olan tüm özel ve devlet okullarına ateş ölçer ve dezenfektan desteğinde bulunacaklarını "çocuklarımız için her türlü dayanışmaya hazırız" sözleriyle duyurdu.

"Çocuklarımızın sağlığı için..."

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Evlatlarımızın sağlıklı şartlar altında eğitim alması için okullarımıza ateş ölçer ve dezenfektan desteğinde bulunacağız. İhtiyaç halinde destek olacağımızı ağustos ayında valiliğimize de iletmiştik. Çocuklarımızın sağlığı için her türlü katkıya ve dayanışmaya daima hazırız.

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