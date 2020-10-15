BIST 1.189
DOLAR 7,93
EURO 9,31
ALTIN 483,54
HABER /  YEREL
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

İzmir'de ödeme yapmadan kaçtı! Hastanelik oldular

İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan Mazot alıp parasını vermeden kaçan iki şahıs, yaptıkları kazada ağır yaralandı.

Abone ol

 Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.30 sıralarında Dere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.T. (25) ve E.T. (20) isimli iki arkadaş, plakasız bir motosikletle akaryakıt istasyonuna gitti. Motosikletlerine mazot alan şahıslar, ödeme yapmadan istasyondan kaçarak uzaklaştı. Akaryakıt istasyonu çalışanı durumu polise bildirerek ihbarda bulundu.

Akaryakıt istasyonunun 500 metre ilerisinde S.T. idaresindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Motosiklette bulunan iki kişi yere düşüp metrelerce sürüklenirken, S.T. başını yol kenarında bulunan bir saksıya çarptı. Akaryakıt istasyonu çalışanının ihbarı için bölgeye gitmeye hazırlanan polis ekipleri bu sırada kazaya rastladı ve olay yerine sağlık ekiplerini şaşırdı. 

Durumları ağır
 Öte yandan olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahısları ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan iki kişinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'daki bu köyü kimse bulamıyor saraydan emeklilerinin gözdesiydi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlık uygulamayı hizmete sundu! Herkese 2 GB internet hediye
Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, Engin Yıldırım için çok net ifadeler kullandı istifasını istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan 'Türkiye' açıklaması
Ölü virüsten yerli koronavirüs aşısı üretildi! Bin aşının testleri başlıyor
Para kazanmak için birbirlerine koronavirüs bulaştırıyorlar! ABD'de korkunç iddia
Süleyman Soylu duyurdu: 8 terörist öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Maden ruhsatı biten işletmelere süre uzatımı! Bakanlık onayladı
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ciddi kayıp verdirdi
Bursa'da elektrik direğine çarpan araç kullanılamaz hale geldi
Şenol Güneş: Kazanmalıydık, üzgünüz
Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama Kore dizisi mi?
Yorumlar