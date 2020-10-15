Ölü virüsten yerli koronavirüs aşısı üretildi! Bin aşının testleri başlıyor

TÜRKİYE koronavirüs aşısında dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Ölü koronavirüsten bin yerli aşı üretildi. Ölü virüsten üretilen bin deneme aşısı, ikinci fazda devreye girecek. 1.5 ay sonra sonuçları alınacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Faz-1 denemelerine başlandığını açıkladığı yerli aşılarla ilgili çalışmalarda ilginç ayrıntılar var. Yerli aşıda yaşanan son gelişmelere göre, 14 kuruma verilen aşı izinlerinden ikisinin öne çıktığı, ölü virüsten üretilen bin yerli aşının denemelerde kullanılacağı belirtiliyor.

Öne çıkan iki yerli aşı çalışması

Hürriyet'in haberine göre öne çıkan iki aşı çalışması var. Bunlar da Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yönettiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Prof. Dr. Hakan Akbulut’un başkanlığında Ankara Tıp Fakültesi’nde yürütülen aşı çalışmaları.

Sonuçlar en erken 5 ay sonra

İnsan üzerindeki Faz-1 denemesi için iki kez aşılama yapılacak, ardından test aşamasına geçilecek. Bu 1.5 aylık bir süre alacak. Ölü virüsten üretilen bin deneme aşısı, ikinci fazda devreye girecek. 1.5 ay sonra sonuçları alınacak. Ardından Faz-3’e geçilecek, 2 ay sürecek bu testteki denek sayısı 10 bine ulaşacak.