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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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