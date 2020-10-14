Beşiktaş'ta Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bernard Mensah’ın davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde kulübümüz tarafından uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.