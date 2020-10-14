BIST 1.189
DOLAR 7,91
EURO 9,30
ALTIN 483,51
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Fenerbahçe, Euroleague'de CSKA Moskova'ya uzatmada yenildi

THY Euroleague'de Fenerbahçe, normal süresi 69-69 sona eren maçta CSKA Moskova'ya 78-77 mağlup oldu.

Abone ol

Turkish Airlines Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'yı konuk etti. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 78-77'lik skorla CSKA Moskova oldu.

Sarı-lacivertlilerde 2 teknik faul alarak oyun dışı kalan Nando De Colo 21, 6'da 6 üç sayı isabeti bulan Jarell Eddie 18 sayıyla oynarken, CSKA'da ise Will Cyburn 26, Mike James 14 sayı üretti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko sezonun ilk yenilgisini alırken, Rus temsilcisi 3'te 2 yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
112'den yardım isteyen genç kadın öldürüldü
Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Süleyman Soylu duyurdu: 8 terörist öldürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda 9 ilimizde vaka sayılarında artış yaşandığını açıkladı
Beşiktaş'ta Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldi
Fransa'da sağlık alanında yeniden OHAL ilan edildi
Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı D100 kullanılacak
Koronavirüs kalıcı işitme kaybı yapıyor bir hafta sonra ortaya çıkıyor
İstanbul'da internetten tanıştığı pilotun tecavüzüne uğradı
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi?
Yorumlar