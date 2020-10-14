Fenerbahçe, Euroleague'de CSKA Moskova'ya uzatmada yenildi

THY Euroleague'de Fenerbahçe, normal süresi 69-69 sona eren maçta CSKA Moskova'ya 78-77 mağlup oldu.

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Turkish Airlines Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'yı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 78-77'lik skorla CSKA Moskova oldu.

Sarı-lacivertlilerde 2 teknik faul alarak oyun dışı kalan Nando De Colo 21, 6'da 6 üç sayı isabeti bulan Jarell Eddie 18 sayıyla oynarken, CSKA'da ise Will Cyburn 26, Mike James 14 sayı üretti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko sezonun ilk yenilgisini alırken, Rus temsilcisi 3'te 2 yaptı.