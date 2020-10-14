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Napoli'ye hükmen yenilgi ve 1 puan silme cezası

İtalya Seria A yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncuları karantinada olan ve Juventus maçına çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.

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İtalya Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Eljif Elmas ve Piotr Zielinski nedeniyle Juventus maçına çıkmayan Napoli'nin 3-0 yenik sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.

Mavi-beyazlılar, 4 Ekim'de oynanması planlanan 3. hafta maçı öncesi yerel sağlık kuruluşunun getirdiği seyahat yasağı nedeniyle maça çıkmadığını; Serie A yönetimi ve Juventus ise sezon öncesi kulüplerin kabul ettiği protokollerde 2 kişinin maça çıkmaya engel olamayacağı kuralını savundu.

İtalya Disiplin Komitesi de bu kurala uyarak Napoli'yi 3-0 yenik saydı ve 1 puanını da sildi.

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