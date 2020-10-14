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AYM'nin olağanüstü toplantısından karar çıkmadı

Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin 'Enis Berberoğlu' kararını ele almak üzere saat 14.00'te toplandı. 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı. Toplantıda yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım'ın, "Işıklar yanıyor" başlıklı tepki çeken sosyal medya paylaşımı da görüşüldü ancak karara bağlanamadı.

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Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin 'Enis Berberoğlu' kararını ele almak üzere toplanan Anayasa Mahkemesi'nin 3,5 saatlik görüşmesi sona erdi. 

Toplantıda, yerel mahkemenin 'Enis Berberoğlu' kararı ve Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı konuşuldu. 

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok istiyorsan istifa edip siyasete gir"

AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Engin Yıldırım'ın, "Işıklar yanıyor" paylaşımı için net konuştu.

"Çok talihsiz bir açıklama, bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki, bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi" diyen Erdoğan, "AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması, adeta bir siyasete soyunmuş olması... Çok arzu ediyorsan bu işi; istifa edersin, gelirsin siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da, bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın" diyerek AYM'nin gereğini yapmasını istedi.

AYM üyesi Yıldırım'dan özür açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AYM gereğini yapsın" dediği dakikalarda AYM üyesi Engin Yıldırım'dan 'özür' açıklaması geldi.

Yıldırım, "Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabını kilitledi

Engin Yıldırım, özür açıklamasının ardından da tepkiler dinmeyince, Twitter hesabını kilitledi. Yıldırım'ın hesabına sadece daha önceki takipçileri erişebiliyor.

"Işıklar yanıyor" krizi ne?

AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşıp, "Işıklar yanıyor" diye yazdı. Bu paylaşım, "Darbe iması yapıyor" şeklinde yorumlanınca ortalık ayağa kalktı. İlk tepki İçişleri Bakanlığından, "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı ile geldi.



Ardından hükümet kanadından sert mesajlar yükselince Engin Yıldırım, paylaşımı silip hesabını korumaya aldı. Hemen ardından da "Yanlış anlaşıldım" açıklaması yaptı. Ancak bu açıklaması oluşan tepkiyi dindirmeye yetmedi. Hükümet kanadından sert tepki alan paylaşım için AYM, bir açıklama yaptı ve Engin Yıldırım'ın görüşlerinin kurumla ilgisi olmadığını vurguladı.

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