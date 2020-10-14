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Müge Anlı'dan 'Kadir Şeker' tepkisi: Bu çocuk 12 yıl yatacak!

KONYA'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürmekten yargılanan tutuklu Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in aldığı cezaya Müge Anlı'dan tepki geldi.

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Konya'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında bugün karar verildi. Kadir Şeker'e suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ayceza verildi.

Ünlü televizyoncu Müge Anlı da karara Aleyna Çakır olayı üzerinden gönderme yaptı.

Canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karara tepki veren Müge Anlı şunları söyledi:

Yani genç kızları döven, fuhuşa sürükleyen, sonra öldükten sonra ailesini tehdit edenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl yatacak!

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