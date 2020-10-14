Adil Rami'den itiraf: Dikkat etmeden çok fazla kadınla takıldım

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Adil Rami, "Daha iyi bir yaşam tarzım olsaydı kariyerim de daha iyi olabilirdi. Çok fazla gezme, çok fazla kadın ve kiloma dikkat etmedim. En büyük sorunum yemeklerdi.'' dedi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Adil Rami, ülkesinde verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adil Rami, "Otopsi" adlı kitabıyla ilgili Le Figaro Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Fransız savunmacı, Pamela Anderson ile yaşadığı ilişki hakkında da konuştu.

''Çok fazla kadın ve kiloma dikkat etmedim''

''Kariyerinde neyi değiştirmek isterdin?'' sorusuna yanıt veren Adil Rami,

"Daha iyi bir yaşam tarzım olsaydı kariyerim de daha iyi olabilirdi. Çok fazla gezme, çok fazla kadın ve kiloma dikkat etmedim. En büyük sorunum yemeklerdi. Yemek yemeyi çok seviyorum. 2-3 kilo fazlam olduğunda ortalama bir oyuncuya dönüyordum. Bu utanç verici bir şeydi çünkü ben fiziksel olarak %100 olduğumda dünyadaki hiçbir golcü beni korkutmuyordu." ifadelerini kullandı.

''Bunu neden yaptı bilmiyorum''

Fransız futbolcu, ''Pamela Anderson'a şiddet uyguladığın iddia edilmişti, ne diyeceksin?" sorusuna ise ''Pamela beni şiddetle suçladı. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Sosyal medyada söylenen bir şey hemen gerçekmiş gibi algılanıyor. Beni ezmek istedi. Söylediklerini geçersiz kılacak delillerim var. Artık bitti ve onunla anılmak istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.