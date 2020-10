10 dakikada Check Up oyununa gelmeyin!

ADIYAMAN Besni’de bir şahıs, alternatif tıp uzmanı olduğunu söyleyerek “10 dakikada check up” yaptığını iddia etti ve birçok kişiden hem paralarını aldı hem de ilaç adı altında bazı kapsüller pazarladı. Şahsın, doktor olmadığı halde ilaç yazdığı öğrenildi.

Abone ol

Birçok hastalık konusunda ilaç ve tedavi vadeden ürünlere ilişkin reklamlar, para cezası uygulamasıyla engellenmeye çalışılsa da halen yoğun bir şekilde gösteriliyor. Çoğu zaman yerel televizyon ekranlarında görülen bu reklamlara vatandaşların yoğun talebi dikkat çekiyor!

Son olarak Adıyaman Besni’de bir şahıs, alternatif tıp uzmanı olduğunu söyleyerek “10 dakikada check up” yaptığını iddia etti ve birçok kişiden hem paralarını aldı hem de ilaç adı altında bazı kapsüller pazarladı.

İlaç da yazıyor

Muayene ettiği hastalara kulaklık taktırarak bilgisayardan birkaç işlem yapan ve check up yaptığını söyleyen şahsın, doktor olmadığı halde ilaç yazdığı öğrenildi. Gazeteci Cuma Obuz, Gazeteciler.com’da kaleme aldığı yazısında Adıyaman’da bizzat öğrendiği bu olayı köşesine taşıdı. Obuz, şahsın yazdığı ilaçların eczanelerde bulunmadığını, doğal ürünler pazarlayan ve daha önce Sağlık Bakanlığı’nca hakkında uyarı açıklamaları yapılan bir firmanın kapsülleri olduğunu kaydetti. Öte yandan Obuz’un aktardığına göre bu kapsüller, Sağlık Bakanlığı tarafından değil Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylıydı…

“Din ve sağlık birleşince...”

Yazısında “Verilen sözde ilaçların maliyetleri de yüksek. Fakat siz check up yaptığınızı iddia ederek kolayca bu ilaçlardan satabilir ve komisyonunuzu alabilirsiniz. Nitekim şahit olduğum şey de tam olarak buydu” diyen Obuz, Bakanlığa ve halka çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Üstelik şeker hastalarına da epilepsi hastalarına da aynı ilaçlar yazılıyordu. İlaçların etken maddelerinin yan etkileri ise hiç düşünülmüyordu. Tabi tüm bu uygulamaların yapıldığı ortamlar da çeşitli dini sohbetlerin yapıldığı ortamlar oluyordu. Din ve sağlık birleşince insanları ikna etmek/kandırmak da kolay oluyordu. Şimdi gelelim bu konudaki çağrımıza. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın acil olarak tıbbi yeterlilikleri olmayan insanların tanı ve tedavi yapmalarının önüne geçmesi gerekiyor. Alternatif tıpa ben de inanıyorum fakat artık bu iş çığırından çıktı. İşini iyi ve dürüst şekilde yapan hiçbir aktar veya alternatif tıp uzmanına sözüm yok fakat bakanlıkların bu konuda acil bir şeyler yapması ve bu işi yapanlarla ilgili düzenlemeler yapması gerekiyor. Bir çağrı da halkımıza: Lütfen her önünüze gelene inanmayın. Her ilacı veya ürünü tüketmeyin. Her televizyona çıkan beyaz önlük giyen adama kanmayın.”