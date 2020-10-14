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Tekirdağ'da internetten aldığı telefonun kutusu boş çıktı

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da internetten siparişini verdiği telefon kargoyla eline ulaşan adam şoku yaşadı. İddiaya göre; Recai Varol, kargonun teslim ettiği paketi açınca telefon kutusunun boş olduğuyla karşılaştı. Paketten iki kez kargo paketi çıktığını ifade eden adam kargo personelini suçluyor.

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İnternetten yaklaşık 3 bin TL tutarındaki bir telefon alan Recai Varol isimli vatandaş, kargosu eline ulaşınca büyük şoka uğradı. Aldığı telefonun yalnızca şarj aleti ve kutusu eline ulaşan Varol, telefonun kargo firması personeli tarafından çalınmış olabileceğini iddia etti.

Kargo firmasının ürünü iki defa ambalajlamasından şüphelenen Varol, "Bilindik bir alışveriş sitesinden 7 Ekim’de bir telefon siparişi verdim. Yaklaşık 3 bin TL’lik telefon tutarı, tarafıma fatura edilmiş ve kargo ile tarafıma gönderilmiş. Kutusu ve her şeyi bu kargo poşetine konulmuş. Tahminimce kargoda bu poşet açılmış ve aynı kargo numarası ile yeniden paketlenmiş." dedi.

Sözlerine devam eden Varol, "Kargo tabi bunu bana kapalı getirdi ancak paketi açtığımda içinden tekrar açık bir poşet çıktı. Ürünüm geldiği için telefon kutusunu büyük bir heyecanla açtım ancak içinde telefonum yoktu" dedi.

"Dalga geçer gibi tavırlarla savcılığa gidebileceğimi söylediler"

Satış yapan firma ve kargo şirketi ile temasa geçtiğini söyleyen Varol, "Konuyla ilgili birçok yere başvurdum. Kargo firmasının Çerkezköy şubesine gittim, ilgilenmediler. Dalga geçer gibi tavırlarla savcılığa gidebileceğimi söylediler. Alışveriş sitesine ulaşmaya çalışıyorum, başaramadım. Sipariş kodunu alamadım. Satıcı firmaya ulaştığımda ise kendileri telefonu sorunsuz bir şekilde kargoladıklarını söylediler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Ben de savcılığa şikayette bulundum ve hukuki yoldan hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

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