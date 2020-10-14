BIST 1.184
DOLAR 7,93
EURO 9,33
ALTIN 486,17
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Aydın'da dehşet! Sevgilisi boğarak öldürdü plaja götürüp gömdü

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da 10 Ekim'den beri kayıp olan emekli hemşirenin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Erkek arkadaşı cesedi gömdüğü yere kadar tarif etti. Katil zanlısı erkek arkadaş, aralarında çıkan tartışma sonrası boğazını sıktığı hemşirenin burnundan kan geldiğini ifade etti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu’dan (59) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hatice Tusu’yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Tusu’nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı. S.A.'nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.

Plajda toprağa gömülü cansız bedeni bulundu

Emekli hemşire Tusu’nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı’na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Isparta'da sevgilisinin öldürdüğü Gamze toprağa verildi tabutuna gelinlik örtüldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir hafta sonra başladı! Koronavirüs ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir
Ali Koç açıkladı! İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi
Zafer Arapkirli'den Fatih Portakal hakkında olay sözler delikanlı gibi söyleseydin ayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması istifa etsin siyasete girsin
'Işıklar yanıyor' diyen Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan yeni açıklama
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Gizlemişler, 30 yeni vaka tespit ettik
ÖNCEKİ HABERLER
Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı
"Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP'den tepki: Hakimlerin işi değil
İstanbul Valiliği'nden yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama
TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: Sahte içkiye karşı ÖTV düşürülmeli
Pendik'te seyir halindeki otomobilde kanlı hesaplaşma
Ferdi Tayfur'un kızının evli sevgilisi kimdir Tolga Bayar ne iş yapıyor?
Yorumlar