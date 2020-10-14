Sadakatsiz'deki Bahar kimdir Yeliz Kuvancı kaç yaşında dizileri

BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi ilk bölümden büyük beğeni topladı. Diziyi izleyen birçok seyirci Sadakatsiz dizisi oyuncularını merak etti. Peki Sadakatsiz'de Bahar Gedik'i oynayan Yeliz Kuvancı kim, Yeliz Kuvancı kaç yaşında instagram hesabı...

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Kanal D ekranlarında çarşamba günü yayınlanan dizi Sadakatsiz ilk bölümüile büyük ses getirdi. BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Özellikle dizide Bahar Gedik rolündeki güzel oyuncu Yeliz Kuvancı merak ediliyor. Peki Sadakatsiz Bahar Gedik kimdir, Yeliz Kuvancı kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin çekim yeri olarak Tekirdağ seçildi. Tekirdağ Süleymanpaşa Barlar sokağında ilk bölüm çekimleri yapılan dizinin ilerleyen bölümlerde Hükümet Caddesinde çekimleri yapılacak olan Sadakatsiz dizisi Tekirdağ ilimizde çekiliyor.

Sadakatsiz hangi diziden uyarlama?

Uzun bir aradan sonra ekrana dönen güzel oyuncu Cansu Dere ile usta oyuncu Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlamadır.

Doctor Foster ( Sadakatsiz) dizisinin orijinal konusu nedir?

9 Eylül 2015 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2020 tarihinde 1. sezon 5 bölüm olarak ilk sezonunu tamamlayan BBC one dizisi Doctor Foster Türkiye uyarlaması Sadakatsiz dizisinin konusu tek cümle ile aldatılan kadının psikolojisi ve zaman içinde yaşamış olduğu değişimleri ele almaktadır.

Sadakatsiz dizisinin orijinal yayınında Doctor Foster Doktor Gemma Foster’ın (suranne jones) ile kocası simon’ın (bertie carvel) Türkiye uyarlamasında Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere canlandırmış olduğu Asya Arslan ve kocası Volkan Arslan rolünü ise Caner Cindoruk oynamaktadır.

Dizinin orijinalinde kocasının atkısında bulduğu sarı kadın saç telinden sonra şüphelelerin artmasıyla başlayan dizinin ilk bölümünde çok güzel bir kurgu görülüyor. Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinde Önce ufak tefek şüpheler ve bu şüphelerinden ardından yanıldığını hissederek kendini suçlama ve ardından aldatıldığının kesinleşmesiyle kocasının aldattığını düşündüğü kadın adaylar.

Bahar Gelik

Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Kız meslek lisesi mezunu, el işi konusunda becerikli. Üniversitede, Ev Ekonomisi bölümünü bitirmiş. Çocukluk yıllarında sevdalandığı Mert’le evlenmek onu dünyanın en mutlu insanı yapmış. Bahar ve Mert, evlendikten birkaç sene sonra çocuk sahibi olmak istemişler fakat çocukları olmuyor. Hem çocukluk arkadaşı hem de komşuları olan Volkan’ın, karısı Asya ve oğulları Ali ile öyle güzel bir yuvası var ki, Bahar o aileye gıpta ediyor. Fakat Mert’in Asya’yı fazla övdüğü zamanlarda bu “gıpta” duygusu, salt bir kıskançlığa dönüşüyor. Volkan’a karşı fazlasıyla dost fakat onun dışında daha çok kendi çıkarlarını gözeten birisi.