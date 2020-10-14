Ali Koç açıkladı! İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin sportif direktörüdür. Bizzat bana bağlı olarak çalışacak. Yapılan tüm transferlerde Emre’nin etkisi ya da payı vardır.'' dedi. Ali Koç, ayrıca ilgilenmelerine rağmen alamadıkları tek ismin Malang Sarr olduğunu kaydetti.

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Kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe'de hedef sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek ancak futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımdaki pozisyonu merak ediliyor.

Spor müdürleri ile bazı spor yazarlarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin sportif direktörüdür. Bizzat bana bağlı olarak çalışacak. Yapılan tüm transferlerde Emre’nin etkisi ya da payı vardır.'' dedi.

''Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi"

''Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık.'' diyen Koç, ''Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finansa ekiniyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi" şeklinde konuştu.

''1-2 haftaya açıklanır"

Son olarak Emre Belözoğlu ile ilgili "Neden unvanı açıklanmadı?" sorularını yanıtlayan Koç, "Çünkü yoğunluk vardı, transferlerin bitmesini bekledik. Hak ettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.

''İki yılda çekmediğimiz çile kalmadı''

Transferlere değinen Ali Koç, ''Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hocayı tanıdıkça ona olan güvenim daha da arttı. 2 senedir çok acılar çektik. Ama bu sene o sene. Taraftarlarımızdan rica ediyorum; Kasım ayına kadar sabretsinler. Bu arada puan kayıpları olabilir. Sabırlı olsunlar. Sistemin oturması için zamana ihtiyaç var. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandı, aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz. Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzalayacağız.'' ifadelerini kullandı.

''Alamadığımız tek futbolcu Malang Sarr''

Eran Zahavi ve Malang Sarr ile ilgili de konuşan Koç, ''Bu transfer döneminde ilgilenip alamadığımız tek futbolcu Malang Sarr oldu. Eran Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Açıklamalarını hayretler içerisinde izledik." dedi.

Loca konusu

Localara seyirci alınmasını değerlendiren Koç, ''Locaların yarısının açılması parası olanın girmesine yarar! Biz %30'u alabilecek bir çalışmayı yaptık. Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem! Ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir.'' ifadelerini kullandı.

"Limitlerle ilgili tahkim kararı için AYM’ye başvurduk''

Limitler konusunda da konuşan Koç, "Limitlerle ilgili tahkim kararı için AYM’ye başvurduk. Oradan da sonuç alamazsak AİHM’e gideceğiz. Faiz oranları yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi." dedi.

Yardımcısı Selçuk Şahin

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Selçuk Şahin yapacak. Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'in görevleri resmi olarak açıklanmasa da iki isim Samandıra'da antrenmanları yakından takip ediyor.