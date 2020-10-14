Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'da terör örgütü FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde FETÖ şüphelileri bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince kent merkezinde durdurulan otomobilde bulunan A.T., Ü.K., R.D. ve M.K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Şüphelilerden biri hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan arama kaydı olduğu, diğerleri hakkında da aynı suçlamayla açılmış davalar bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T., Ü.K. ve R.D. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.