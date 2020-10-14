'Işıklar yanıyor' diyen Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan yeni açıklama
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, 'ışıklar yanıyor' twitinin ardından bir son dakika açıklaması yaptı. AYM'nin yaptığı açıklama sonrasında gelen bu yeni mesajda Engin Yıldırım 'özür diliyorum' dedi.Abone ol
"Işıklar yanıyor" paylaşımı ile ortalığı ayağa kaldıran Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan yeni bir açıklama geldi.
Engin Yıldırım 'özür diliyorum' dediği açıklamasında 'darbe' iması yapmadığını belirtti. Engin Yıldırım açıklamasında şunları söyledi:
*"Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum".
IŞIKLAR YANIYOR OLAYI NE?
AYM üyesi Engin Yıldırım dün akşam twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşıp 'ışıklar yanıyor' diye yazdı. Bu paylaşım 'darbe' iması yapıyor şeklinde yorumlanınca ortalık ayağa kalktı. İlk tepki İçişleri Bakanlığı'ndan 'Işıklarımız hiç sönmüyor' paylaşımı ile geldi. Ardından hükümet kanadından sert mesajlar yükselince Engin Yıldırım paylaşımı silip hesabını korumaya aldı. Hemen ardından da 'yanlış anlaşıldım' açıklaması yaptı. Ancak bu açıklaması oluşan tepkiyi dindirmeye yetmedi. Hükümet kanadından sert tepki alan twit için AYM bugün bir açıklama yaptı ve Engin Yıldırım'ın görüşlerinin kurumla ilgisi olmadığını vurguladı.