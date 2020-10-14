'Işıklar yanıyor' diyen Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan yeni açıklama

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, 'ışıklar yanıyor' twitinin ardından bir son dakika açıklaması yaptı. AYM'nin yaptığı açıklama sonrasında gelen bu yeni mesajda Engin Yıldırım 'özür diliyorum' dedi.

Abone ol

"Işıklar yanıyor" paylaşımı ile ortalığı ayağa kaldıran Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan yeni bir açıklama geldi.

Engin Yıldırım 'özür diliyorum' dediği açıklamasında 'darbe' iması yapmadığını belirtti. Engin Yıldırım açıklamasında şunları söyledi:



*"Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum".