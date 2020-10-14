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Bu hattan aranıyorsanız dikkat! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Yüzlerce yabancı uyruklu kişiyi 3 milyon lira dolandıran şahıslar, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 6 aylık çalışma neticesinde Türkiye genelinde ikamet eden yabancı uyruklu şahısları dolandırdıkları tespit edilen 9 şirkete 13 Ekim tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonla 36 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yabancı uyruklu şahısları ikamet tezkeresi işlemleri ile ilgili kendilerini bu işlemleri yapan yetkili kurum gibi gösterip, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ait resmi internet adreslerinin benzerini açarak yabancı uyruklu şahıslardan işlem, harç ücreti adı altında para talep ettikleri öğrenildi. Bununla yetinmeyen şüphelilerin kendilerine kurumsal bir imaj vermek için 0 850’li hatlardan mağdurlara geri dönüş yaptıkları, bu şekilde güven kazanmaya çalıştıkları, kendilerini yetkili kuruluş gibi tanıttıkları ve bu yöntemle yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Firariler aranıyor
Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Şüphelilerden M.C.'nin ayrıca evinde narkotik madde imali yaptığı tespit edilirken, konu ile ilgili Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ayrıca işlem başlatıldı. Firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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