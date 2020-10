Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi anlattı: Kovid her an kapılarını çalabilir

Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının da bu virüse yakalanması kaçınılmaz hale geldi. Onlardan biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Mart ayından bu yana ülkemizde de görülüyor. İlk vakanın ortaya çıkmasının ardından tüm sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer aldı. Canla başla çalışan sağlık emekçilerinin koronavirüse yakalanması da kaçınılmaz oldu.



Kimi sağlık çalışanları bu virüs nedeniyle hayatını kaybederken, kimi bu hastalığı yendi. Bu mücadele sırasında virüse yakalananlardan biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay oldu. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Doç. Dr. Kutlubay, hastalığı yenerek tekrar ekibinin ve mücadelesinin başına döndü.







İlk önce uzman ve asistan sağlık çalışanları hasta oldu

Başhekim Doç. Dr. Kutlubay yaşadığı süreçle ilgili “Mart ayından beri sürekli Kovid servislerindeydim. Hastane içerisindeyiz tabii 'biz de bir ara kapacağız' diye düşünüyorduk. Bundan yaklaşık 18 gün önce dermatoloji bölümünde bir uzmanımız ve asistanımızın Kovid testi pozitif çıkınca bütün klinik şüphelendik. Test yaptırdık, ilk testimiz negatif çıktı. İki gün sonra bende kemik, kas ve baş ağrısının yanı sıra öksürük başlayınca tekrar test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Öksürük olunca tomografi de çekildi ve akciğerlerde de tutulum vardı. O meşhur buzlu cam görüntüsü bende de oldu. Hemen tedaviye başladık. Evde kendimi izole ettim. 15 gün evde izole oldum. Bütün takviye edici, kovid ilaçları ve antiviral ilaçları kullandım. İlk hafta ağrılarım çok fazla oldu. Öksürük ve ses kısıklığı başladı. Bel ağrım çok fazla oldu. Enfeksiyon hocaları da şaşırdı bu duruma. Tat ve koku kaybı meydana geldi. Şu anda yüzde 70 oranında düzeldi. Şiddetli baş ağrıları yaşadım. En son iki test yapıldı ve ikisi de negatif çıktı. Ben de pazartesi itibarıyla işimin başına geldim. Sadece ses kısıklığı kaldı" diye konuştu.







"Çalışmak istesem de çalışamıyordum."

Bu zamana kadar hiçbir hastalığın kendisini bu kadar sarsmadığını kaydeden Doç. Dr. Kutlubay, “Ben bunu hafif geçirdiğimi düşünüyorum yoğun bakıma girmedim, hastaneye yatmadım ama beni görenler öksürüklerim ağrılarım hafif ama ağır atlattığımı söylüyorlar. Şimdiye kadar ağır grip geçirdiğim de oldu ama beni hiç bu kadar sarsan bir hastalık olmadı. Mecburen 1 hafta 10 gün evde yattım ve ciddi anlamda çok halsizdim. Çalışmak istesem de çalışamıyordum. Konsantre olamıyor, yoğun ağrılar yaşıyordum" dedi.







"Çocuklarım uzaktan bakıp, öpücük gönderdiler"

10 ve 13 yaşında iki çocuk sahibi olan ve izolasyon sürecinde en çocuklarının zorlandığını belirten Doç. Dr. Kutlubay, izolasyon nedeniyle görüşemediği çocuklarının kapı altından kalpli notlar attıklarını, uzaktan öpücük gönderdiklerini ve duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, “O anlarda hastaneye yatanlar, yoğun bakıma girenler, satürasyona girenler ne hissetti diye düşündüm. Yoğun bakıma girseydim ne yapardım diye düşünüyor insan. Ölüm riski de var sonuçta. Evde çocuklarım ve onlar da biliyorlar koronavirüsün ne olduğunu. Herkes izole oldu. Çocuk gözünden bakınca hasta olan bir babası var. Onlar için de zor oldu. Yanıma gelmedi, sarılamadılar. Çocuklarım uzaktan bakıp, öpücük gönderdiler" diye konuştu.







"Kovid her an kapılarını çalabilir"

Koronavirüse karşı hala tedbirsiz davranan ve kurallara uymayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Doç. Dr. Kutlubay, “Açıkçası çember daralıyor. Artık çok fazla pozitif vaka var. Eş, dost, sağlık çalışanı artık herkes hasta olmaya başladı. Durumu ağır olanlar da var. ben ağır hafif atlattım ama daha şiddetli yaşayanlar da var. bunun ilacı ve kesin aşısı çıkana kadar biz Kovidle boğuşmaya devam edeceğiz. Ülkemizin değil, tüm dünyanın gerçeği bu. Vatandaşların en başından beri söylediğimiz kurallara riayet etmeleri gerekiyor yoksa Kovid her an kapılarını çalabilir" uyarısında bulundu.