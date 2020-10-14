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Olumlu gelişmeler yaşandı! Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e verilen mekanik desteklerin aşamalı azaltılmaya çalışıldığı, son 24 saat içinde ise olumlu gelişmeler olduğu açıklandı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin ECMO cihazından ayırıldığı belirtildi. Başkan Böcek, önceki gün kısmi zamanlı olarak 35 gün sonra uyandırıldı.

"Son 24 saat içerisinde olumlu gelişmeler yaşandı"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada ise "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi.

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