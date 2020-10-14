Sergey Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil." diyen Lavrov, "Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi" ifadelerini kullandı.Abone ol
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyonundan Rusya'nın memnun olmadığını söyledi.
"Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değiliz"
Lavrov, şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye'nin Karabağ'daki adımları Suriye'deki gibi şeffaf olmalı. Karabağ sorununda askeri çözüm kabul edilemez. Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil.
Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz.
"Karabağ'da rus gözlemciler olmalı"
Azerbaycan- Ermenistan ateşkesine rağmen devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" dedi.
Taraflar Moskova'da ateşkes imzalamıştı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmeleri çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturmuştu. Ateşkes görüşmelerine Azerbaycan istediği halde Türkiye davet edilmemişti.