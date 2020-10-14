Sergey Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil." diyen Lavrov, "Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyonundan Rusya'nın memnun olmadığını söyledi.

"Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değiliz"

Lavrov, şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye'nin Karabağ'daki adımları Suriye'deki gibi şeffaf olmalı. Karabağ sorununda askeri çözüm kabul edilemez. Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil.

Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz.

"Karabağ'da rus gözlemciler olmalı"

Azerbaycan- Ermenistan ateşkesine rağmen devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" dedi.