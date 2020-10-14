CHP'yi üzen haber! Balıkesir eski il başkanı hayatını kaybetti

CHP Balıkesir eski İl Başkanı Münir Balkanlı yaşamını yitirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın kötü haberi Twitter hesabından "Önceki İl Başkanlarımızdan değerli ağabeyim Münir Balkanlı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun değerli başkanım. " diyerek duyurdu.



