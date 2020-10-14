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Eskişehir'de 13 yaşındaki Gamze ayaklarını yıkamaya gitti geri dönemedi

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'e ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen Gamze Kakız (13), ayaklarını yıkamak istediği Sakarya nehrine düşerek hayatını kaybetti. Ailesi acı olay karşısında sinir krizi yaşadı.

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Edinilen bilgiye göre olay; Eskişehir Günyüzü ilçesine bağlı Doğray mahallesinde yaşandı. İddiaya göre; dün akşamüstü sıralarında, Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Günyüzü ilçesi Doğray Mahallesi’ne gelen ailelerinden birinin kızı olan Gamze Kakız ayaklarını yıkamak için Sakarya nehri kıyısına geldiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören Nizamettin Aytekin isimli bir mevsimlik işçi kız çocuğunu kurtarmak için suya atladı, ancak akıntıdan o da etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki işçiler, Aytekin'i imkanlarıyla çıkarırken, 13 yaşındaki Gamze ise, kısa sürede suda kayboldu. Yapılan ihbar üzerine nehir kıyısına jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

‘Kurbağa adamlar' cansız bedenini çıkarttı

Ardından nehirde kaybolan kızı aramak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli ‘Kurbağa adamlar' geldi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından Gamze Kakız’ın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Gamze Kakız’ın ailesi ise aldıkları acı haberle sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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