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Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçında Bahattin Şimşek'e görev

İhlas Haber Ajansı

Spor Toto Süper Lig'de kıran kırana geçecek Trabzonspor- M.Başakşehir mücadelesinde Bahattin Şimşek düdük çalacak. Ayrıca 5'inci haftanın diğer hakemleri de şöyle oldu:

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Süper Lig'in 5. haftasında 5 puanlı 12'inci sıradaki Trabzonspor, sezona hayal kırıklığıyla başlayan son sıradaki 1 puanlı M.Başakşehir'i ağırlayacak. Yapılan açıklamada mücadelenin hakemi olarak Bahattin Şimşek açıklandı. Ek bilgi olarak dört büyüklerden Beşiktaş bu haftayı BAY geçiyor.

17 Ekim Cumartesi
13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar
13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge

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