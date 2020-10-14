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Adana'da bu defa kumar oynadıkları yer pes dedirtti! Cezadan yine kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Pozantı ilçesinde konteynerde kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan, oynatan ve içeride bulunan şahıslara toplam 42 bin 376 TL idari para cezası uygulandı.

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Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'nde F.K. ve M.E. isimli şahısların işlettiği alkollü işletmenin yaklaşık 50 metre yakınında konteynerde kumar oynattıklarının belirlenmesi üzerine adli makamlardan arama kararı alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda konteynerde bulunan masa etrafında toplanan 5 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Şahısların oyunda kullandıkları bin 80 TL’ye ve iki deste iskambil kağıdına el konuldu. Kumar oynayan şahısların her birine kumar oynamaktan bin 125'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 250 TL, içeride bulunan 6 şahsın her birine Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL, alkollü olduğu tespit edilen 6 şahsın her birine 187'şer TL olmak üzere toplam bin 122 TL, sigara içen 2 şahsın her birine “kapalı alanda sigara içmek” fiilinden 187'şer TL olmak üzere toplam 374 TL, işletme sahipleri M.E ve F.K isimli şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesini ihlalden kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL, ayrıca kapalı alanda sigara içilmez uyarı levhası asmamak fiilinden işletmeye 3 bin 180 TL, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiği için 5 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Adli işlem başlatıldı
Operasyon anında dışarıda bulunan ve alkollü işletmeye jandarmanın geldiğini haber vermeye çalışan ve maskesi bulunmayan M.A. isimli şahsa ise 900 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda kuralları ihlal edenler hakkında toplam 42 bin 376 TL idari para cezası uygulanırken, ruhsatı olmayan işletme hakkında işlem başlatıldı. Kumar oynayan 5 şahıs ve kumar oynatan 2 şahıs hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.

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