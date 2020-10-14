Dolar ve euro yükseldikçe yükseliyor! İşte piyasalarda son durum

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 7.9468'den işlem görüyor. Euro/TL 9.3303'ten, sterlin/TL ise 10.2385'ten satılıyor.

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Önceki gün en düşük 7.8749, en yüksek 7.9304 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.4 artışla 7.9201'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7.9468'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.1 artışla 9.3303'ten, sterlin/TL yüzde 0.1 değer kaybıyla 10.2385'ten satılıyor.

Son durum

Dolar endeksi, yatay seyirle 93.5 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.