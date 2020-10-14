Valilik duyurdu! Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün süreyle yasak

TUNCELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

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Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar, asgari düzeyde katılım, maske kullanmak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları dışında il sınırları içinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinliklerin 14 Ekim'den başlamak üzere 28 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.