“TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020”nin jüri üyeleri açıklandı

TRT’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın jüri üyeleri açıklandı. 11 farklı kategoriden 116 eser, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan 66 jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Jüri üyelerinin birbirinden bağımsız olarak verecekleri puanların ortalaması alınarak yarışmanın finalistleri belirlenecek.

TRT’nin, 2015 yılından bu yana düzenlediği “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın 66 kişiden oluşan değerlendirme jürisi belli oldu. Önümüzdeki haftalarda salgın koşullarına uyarlanmış yepyeni bir formatla TRT 2 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan yarışmanın bu yılki jüri listesinde birbirinden değerli isimler yer alacak.



Aralarında Radyo Yayıncılığı/Radyo Programı, Drama ve Belgesel alanında Can Doğan, Geveze, Ali Düşenkalkar; Televizyon Yayıncılığı /Televizyon Programı, Belgesel Film ve Kısa Film alanında Okan Bayülgen, Bülent İnal, Hülya Koçyiğit; Haber Yayıncılığı/Televizyon Haberi, İnternet Haberi alanında Ahmet Hakan Coşkun, Hakan Çelik, Mete Çubukçu; İnternet Yayıncılığı/İnternet Sitesi, Sosyal Medya Projesi alanında Arda Kutsal, Murat Soner; Ev Hayat Dolu Kategorisi’nde ise Birol Güven’in yer aldığı jüri üyeleri, yarışmacıların eserlerini titizlikle değerlendirerek ödüle hak kazananları belirleyecek. Yarışma kapsamında her alt kategori için 6 değerlendirme jürisi olmak üzere 11 alt kategori için toplamda 66 jüri üyesi görev yapacak. Böylece ödül alan her bir eser, 11 farklı görüşün değerlendirmesinin sonucunda derecelendirilecek.



Finalistler özel bir program ile duyurulacak

Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Meslek Yüksek Okullarındaki iletişim alanında eğitim gören lisans öğrencilerinin 2019-2020 öğretim yılı içinde hazırladıkları eserlerle katıldıkları yarışmada ödül tutarları; birinciler için 6.000 TL, ikinciler için 5.000 TL ve üçüncüler için 4.000 TL olarak belirlendi. Jüri değerlendirmeleri sonrasında finalistler özel bir program ile duyurulacak.



TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2020 Jüri Üyeleri’nin Tam Listesi

Radyo Yayıncılığı /Radyo Programı

Acar Acartürk

Can Doğan

Füsun Alkan (Gönül Dostu Füsun)

Geveze

Tülay Tüzün

Talha Bora Öge



Radyo Yayıncılığı/Radyo Drama

Ahmet Akçakaya

Ali Düşenkalkar

Lütfi Kılınç

Mazlum Kiper

Onur Erbilen

Servet Pandur



Radyo Yayıncılığı/ Radyo Belgeseli

Ahmet Yeşiltepe

Cengiz Tünay

Esin Yolçınar

Harun Yöndem

Merdan Güven

Özay Şendir



Televizyon Yayıncılığı /Televizyon Programı

Eser Yenenler

Kurtuluş Zeydan

Kübra Par

Okan Bayülgen

Pelin Çift

Selman Yılmaz

Televizyon Yayıncılığı /Belgesel Film

Alin Taşcıyan

Bülent İnal

Ensar Altay

Ertuğrul Karslıoğlu

Süleyman Tezgel

Zeynep Keçeciler

Televizyon Yayıncılığı /Kısa Film

Cemil Yavuz

Elif Dağdeviren

Faruk Güven

Hülya Koçyiğit

Mehmet Açar

Osman Nail Doğan

Haber Yayıncılığı /Televizyon Haberi

Ahmet Hakan Coşkun

Deniz Bayramoğlu

Hakan Çelik

İhsan Yılmaz

Seda Öğretir

Yahya Bostan



Haber Yayıncılığı /İnternet Haberi

Ahmet Görmez

Bora Bayraktar

Ercan Gürses

Ersin Çelik

İbrahim Altay

Mete Çubukçu



İnternet Yayıncılığı / İnternet Sitesi

Arda Kutsal

Hakan Söğüt

Hakkı Alkan

Levent Erden

İsmail Halis

Yusuf Özhan



İnternet Yayıncılığı /Sosyal Medya Projesi

Adem Metan

Bora Yıldırım

Emre Meriç

Muhammed Mennan Şahin

Murat Soner

Ömer Karaca



Ev Hayat Dolu Kategorisi

Birol Güven

Bora Durmuşoğlu

Günseli Kato

İsmail Fidan

Prof. Dr. Sinan Canan

Ümit Gökçe