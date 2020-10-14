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Sakarya'da üzerinden silindir geçen işçi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde üzerinden silindir geçmesi sonucu ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silindir sürücüsü gözaltına alındı.

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Olay, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola sırasında yaşanan olayda Halil Çerçi isimli işçinin üzerinden silindir geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Çerçi, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Halil Çerçi, ameliyat esnasında hayatını kaybetti. Silindir sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

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