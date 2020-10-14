Abdulkadir Selvi, Meclis'in nabzını tuttu! Erken seçim havası yok

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erken seçim tartışmaları konusunda nabız tutmak üzere Meclis’teydim. Meclis'te erken seçim havası yok" görüşünü aktardı.

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Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı erken seçim çağrısını değerlendirdi.

"Erken seçim konuşulmaya başlandığı zaman mutlaka gerçekleşir derler. Ama ben kulislerde bir seçim havası görmedim." diyen Selvi, "Bırakın AK Parti milletvekillerini CHP milletvekilleri de öyle seçime gidelim gibi bir hava içinde değillerdi" dedi.

"Peki neden erken seçim çağrısı yaptı?"

Selvi ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Peki buna rağmen Kılıçdaroğlu neden erken seçim çağrısı yaptı? Hem daha birkaç ay önce erken seçimi doğru bulmadığını söylemesine rağmen. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler başarılı bir icraat ortaya koymadan seçime gitmenin doğru olmayacağı kanaatindeydi. Acele etmeyelim iktidar iyice yıpransın o zaman seçime gideriz düşüncesini savunuyordu.

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