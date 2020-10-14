BİLSEM sonuçları bugün mü açıklanıyor saat kaçta açıklanır?

Devletin özel kurslarında yetişmek üzere müzik, zeka, görsel yetenek ve sanat alanında başarılı öğrencilere uyguladığı BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor. BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı MEB tarafından erişime açılacak. Peki BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

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Türkiye genelinde 4 Ocak'ta başlayan BİLSEM sınavları 11 Ekim'de sona erdi. Şimdi gözler BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasında. MEB 2020 BİLSEM sınav sonuçları 14 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar erişime açılacak. Peki BİLSEM sonuçlarına nereden bakılacak?

2020 BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanır: Milli Eğitim Bakanlı tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav sonuçlarının 14 Ekim'de adayların erişimine açılması bekleniyor. BİLSEM sonuç sorgulaması http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz başvuruları ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları, 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM nedir: Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınav başvurusu nasıl yapılır: Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Hangi sınıf öğrencilerine yapılır: Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Kazanan öğrenciler nasıl eğitim verilir: Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi;) İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,Öğrenme Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil,Bilgisayar, Sosyal Etkinlikler, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.