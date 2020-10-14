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Samsun'da balkondan düşen kız ağır yaralandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan 1. katın balkonuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

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Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana gelen olayda,3. katın balkonundan dengesini kaybeden 14 yaşındaki E.G. birinci katın balkonuna düştü.

Olay yerine çağrılan 122 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralandı

Hastaneye kaldırılan E.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Balkondan düşen kızın ağır yaralandığı belirtildi.

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