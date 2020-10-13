Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Ekim Salı)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1632 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 338 bin 779, can kaybı 8 bin 957 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 13 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 114 bin 992 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1314 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, hasta sayısı 338 bin 779, vefat sayısı 8 bin 957, ağır hasta sayısı 1416 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.4 oldu.

"Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2020