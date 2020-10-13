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Kocaeli'de annesini öldüren sanık: Onun düşman olduğunu düşündüm

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde uyuyan annesi Fatma Durmaz'ı (64) tüfekle ateş ederek öldüren Emrah Durmaz (31), mahkemede psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Olay anında annemi beynimden çıkan bir görüntü zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm. Onu av tüfeği ile vurdum" dedi.

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi’ndeki bir evde şubat ayında meydana gelen olayda; Emrah Durmaz, yatağında uyuyan annesi Fatma Durmaz’ı tüfekle ateş ederek vurdu. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Emrah Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Onun düşman olduğunu düşündüm"

Emrah Durmaz, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden görüntülü sistemle katılan Durmaz, "8 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Sürekli ilaç kullanıyorum. Son zamanlarda ilaçları, faydasız olduğunu düşünerek bıraktım" dedi. Durmaz, "Olay anında annemi beynimden çıkan bir görüntü zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm. Onu av tüfeği ile vurdum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken; Emrah Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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