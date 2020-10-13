Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin’i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.Abone ol
Almanya'nın başkenti Berlin’de Mercedes Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 16-3 önde tamamlayan Anadolu Efes ilk periyodu da 29-14 üstün bitirdi.
İkinci çeyrekte de iyi hücum yaparak rakibinden daha fazla sayı üreten lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 53-35 önde girdi.
Dengede geçen üçüncü çeyreği 70-55 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 21 sayı farkla 93-72 galip ayrıldı.
Anadolu Efes böylelikle bu sezon Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alırken; ALBA Berlin’in galibiyeti bulunmuyor.
Anadolu Efes’te Tibor Pleiss 23, ev sahibi ekipte Marcus Eriksson 13 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
Öte yandan; mesafe ve maske takma gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 700 taraftar karşılaşmayı izledi.