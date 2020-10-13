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Seferler iptal edildi! BUDO duyurdu

Şehir Hatları'nın ardından bir sefer iptali haberi de BUDO'dan geldi. BUDO hava koşulları nedeniyle iki seferinin yapılamayacağını duyurdu.

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BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 2 seferinin, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile saat 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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