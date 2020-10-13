Seferler iptal edildi! BUDO duyurdu
Şehir Hatları'nın ardından bir sefer iptali haberi de BUDO'dan geldi. BUDO hava koşulları nedeniyle iki seferinin yapılamayacağını duyurdu.Abone ol
BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 2 seferinin, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile saat 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.