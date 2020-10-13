Microsoft uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

Teknoloji şirketi Microsoft yeni çalışma planını paylaştı. ABD’deki ofisleri yeniden açıldığında uygulamaya konulacak plana göre, çalışanlar yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin %50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, ABD’deki ofislerini yeniden açtığında uygulayacağı hibrit çalışma planını paylaştı.

Plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin %50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

BBC’de yer alan habere göre, sürekli evden çalışmak isteyenlerin ise yöneticilerinden onay alması gerekecek.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter da geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarının isterlerse "sonsuza dek" evden çalışabileceklerini açıklamıştı.

Google ve Facebook gibi sektörün önde gelen teknoloji firmaları ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021’den önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu.