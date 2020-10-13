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İstanbullular dikkat! Şehir Hatları bazı seferleri iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için İstanbul'da sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağışın akşam saatlerinde başlaması beklenirken Şehir Hatları da bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Özellikle Marmara Bölgesi için bugün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

Çanakkale'de öğren başlayan sağanak yağış hayatı felç ederken feribot seferlerinin de iptal olmasına neden olmuştu. Bir sefer iptali haberi daha geldi. Şehir Hatları'nın 15.15 Beşiktaş-Adalar ve  18.00 Büyükada-Beşiktaş seferleri iptal edildi.

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