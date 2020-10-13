Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

HATAY'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Türkiye'yi derinden yaralayan Hatay'daki yangının yaraları sarılmaya çalışılıyor. Birçok bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D. adlı 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.





2 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen iki zanlı savcı tarafından sorgulandı. Savcı, şahısları tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı da tutuklandı.

5 milyon fidan dikilecek

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hatay'da 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacak." dedi.