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12 ayrı suç kaydı bulunuyordu halkın korkulu rüyası yakalandı

İhlas Haber Ajansı

EDİRNE’de 12 ayrı suç kaydı bulunan ve halkın korkulu rüyası haline gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edirne’nin Merkez İlçe Kocasinan Mahallesinde bulunan Gökyapı evleri ile Avrupa Kent evlerinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarına istinaden, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olaylara karıştığı tespit edilen ve 12 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şahıs, ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şahıs tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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