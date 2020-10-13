MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

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Terörle mücadele kararlılık sürüyor. Terör örgütlerine inlerinde darbe vurulmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen hava harekatına dair bilgiyi paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Bakanlığın paylaşımı: