Antalya'da 7 el ateşle kayınvalidesini öldürdü! Cinayete o neden götürmüş

ANTALYA'da kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) kurşun yağmuruna tutarak öldüren M.İ. (42), yakalanıp adliyeye sevk edildi. Eli kanlı katilin, kayınvalidesine eşiyle aralarını düzeltmesi için teklifte bulunduğu reddedilince de cinayeti gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Olay, pazar günü saat 19.00 sıralarında, Serik'e bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. ile evine gittiği kayınvalidesi Makbule Can arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanında getirdiği tabancayla kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Makbule Can kanlar içinde yere yığılırken, M.İ. ise kaçtı. Ailenin yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Makbule Can'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Makbule Can'ın katil zanlısı damadı M.İ. ise jandarma tarafından dün saklandığı evde yakalanıp, gözaltına aldı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.İ., bugün adliyeye sevk edildi.

Eşi de kadın sığınma evindeymiş

M.İ.'nin ayrı yaşadığı eşiyle tekrar bir araya gelmek için kayınvalidesiyle görüşmeye geldiği ve arabuluculuk yapmasını istediği, bu isteğini reddetmesi üzerine de tabanca ile vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. M.İ.'nin ayrı yaşadığı eşinin ise şu anda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki bir kadın sığınma evinde olduğu belirtildi.