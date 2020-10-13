Antalya'da ne yaptılarsa olmadı uyandıramadılar! Aldıkları önlemler herkesi şaşırttı
Antalya’da güpegündüz alkol alıp kaldırımda sızan adam yürekleri ağza getirdi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırım üzerinde sızdı.
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Alkol aldığı belirtilen şahsı, çevredeki esnaf kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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Bacaklarını yola doğru uzatıp uzun süre yatan adam, sürücüler için de tehlike oluşturunca devreye yine esnaf girdi.
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Dükkanından sandalye getiren bir esnaf, yolun geliş istikametindeki araçların şahsa çarpmaması için uyarı amaçlı sandalye koydu.
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