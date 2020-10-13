Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına tepki yüzüne dönüp söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sert tepki gösterdi. Linden "Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi konusunda uyarıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, mevkidaşına dönüp "Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz?" diye çıkıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin Suriye ile ilgili sözleri Çavuşoğlu'nu çok kızdırdı.

Türkiye'ye ayar vermeye kalkan ve küstah ifadeler kullanan Linde, Çavuşoğlu'nun tepkisini çekti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır

"Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz. İdlib'den de çekilin diyor musunuz? Teröristlerle Kürt kardeşlerimizi ayırt edelim.

"Haksız yerdeki dayanışma AB'yi de, insanı da körleştirir"

Siz diyorsunuz ki Kıbrıs'ın egemen hakkı. Peki Kıbrıs Türklerinin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynaklarında neden hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz? Neden? AB içindeki dayanışmadan dolayı. Haksız yerdeki dayanışma AB'yi de, insanı da körleştirir. Adaletten uzaklıştırır. Haksız yerde dayanışma içinde olmayalım. Göçmenler konusunuda hassassınız bize de teşekkür ettiniz. Peki Yunanistan Ege denizinde bu kadar insanı öldürürken, botlarını batırırken yine Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz? Madem insan hakları konusunda hassassınız. Onlar insan değil mi? Neden Yunanistan AB üyesi. Bizim de itirazımız bu çifte standarttan kurtulun."

Ermenistan'a Karabağ'dan çekil çağrısı yapılmıyor

Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz" dedi. Uluslararası toplumun Ermenistan'a da çekil çağrısı yapmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz."