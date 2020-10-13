BIST 1.177
DOLAR 7,91
EURO 9,32
ALTIN 487,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Sahte içki kabusu 8 ile yayıldı! Ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi!

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e ardından birçok ile sıçradı. İstanbul'da da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Bu sabah emniyet ve hastane kaynaklarından elde edilen son verilere göre 42 kişi sahte içki yüzünden can verdi.

Abone ol

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e sıçradı. Ölü sayıları kısa sürede iki haneli sayılara yükselirken dün Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın ve Trabzon, Zonguldak'tan zehirlenme haberleri geldi. Bu sabah emniyet ve hastane kaynaklarından elde edilen son verilere göre 42 kişi sahte içki yüzünden can verdi. Çoğu yoğun bakım olmak üzere tedavi görenlerin sayısı ise en az 37 olarak açıklandı.

Kırıkkale’de 7, İzmir’de 17 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin’de 5, İstanbul’da 7, Muğla’da 2, Aydın’da 2, Trabzon'da 1 kişi Zonguldak'ta 1 kişi alkol zehirlenmesinden dolayı öldü. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

Kırıkkale: Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar, Mustafa Özyurt

İzmir: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu, Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Orhan Korkmaz (72)

Mersin: M.B., H.S., İ.U., S.A., E.D

İstanbul: Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36), 6 kişinin kimlikleri açıklanmadı

Muğla: İbrahim Yanık (74), Semran Başkurt (64)

Aydın: Orhan Öztürk (57), A.Y (54)

Trabzon: M.B. (56)

Zonguldak: Harun İnanç (54)

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.



SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' gafı! '10 Kasım terörü' dedi düzeltmedi de
Sahte içkiye 7 tutuklama! Zehirlenmelerin sebebi belli oldu
Ordu Fatsa'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı 30 öğrenci karantinada
Hastaneden açıklama geldi Muhittin Böcek'i ECMO'dan ayırdılar! İşte son durumu
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı her şeyin bir vakti var
Karabük'te salyangoz toplayarak hayatlarının hatasını yaptılar
ÖNCEKİ HABERLER
VGM burs ücreti kaç para hangi aylarda ödeniyor?
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Kobani olayları tepkisi: Hesabını vermekten asla kaçamayacaklar
Suudi prensten skandal 'Türkiye' çağrısı: Boykot edin!
Isparta'da vahşet! 23 yaşındaki Gamze bıçaklanmış halde bulundu
Mansur Yavaş imzaladı! Ankara metrosunu İBB yapacak
Sadakatsiz dizisi oyuncuları Derin Güçlü kim oynuyor gerçek adı nedir?
Yorumlar 8 yorum