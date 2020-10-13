BIST 1.175
DOLAR 7,91
EURO 9,33
ALTIN 487,84
HABER /  EĞİTİM

Ordu'da öğretmen ve öğrencide korona çıktı, 30 öğrenci karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, 1 öğretmen ve 1 öğrencide koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ile öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantinaya alındı.  

Abone ol

Fatsa'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı. 

Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sahte içkiye 7 tutuklama! Zehirlenmelerin sebebi belli oldu
Hastaneden açıklama geldi Muhittin Böcek'i ECMO'dan ayırdılar! İşte son durumu
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı her şeyin bir vakti var
İstanbul ve İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
Bakan Albayrak kritik verileri açıkladı: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz
Isparta'da vahşet! 23 yaşındaki Gamze bıçaklanmış halde bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'li Numan Kurtulmuş: Yerel medyanın bizim yanımızda ayrı bir yeri var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' gafı! 10 Kasım terörü dedi düzeltmedi de
Yunanistan'dan 'Oruç Reis' açıklaması: Bölgede olduğu sürece istikşafi görüşmelere katılmayacağız
Kanada'da Ermeniler Azerbaycan Türkleri'ne saldırdı! Ortalık savaş alanına döndü
Nihat Özdemir'den değerlendirme: Eski performansına dönecektir
Bursa ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır dağıtım ne zaman?
Yorumlar