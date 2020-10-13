Afyonkarahisar'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlik ve eylemleri yasakladı.

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Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'nın ardından Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklere kısıtlama getirildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yasak kararının koronavirüs ile mücadele kapsamında alındığı vurgulandı.

Açıklamada, “Afyonkarahisar’da 20 Ekim tarihinden 3 Kasım 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır. Düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.