Ücretsiz tablet başvurusu yapma Kayseri ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet dağıtımana bu hafta başlayacak. Kayseri Belediyesi'de ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye tablet desteği sağlayacak. Peki Kayseri ücretsiz tablet almak için başvuru ne zaman ne nereye yapılacak?

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KAYSERİ Belediyesi ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını duyurdu. Uzaktan eğitim imkanı olmayan öğrencilere tablet dağıtımı nasıl yapışacak, ücretsiz tablet başvurusu nereden yapılacak?

Kayseri'de 10 bin tablet dağıtımı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.